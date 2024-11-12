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Девятиэтажка горела на Салтовке – в огне погиб мужчина

Происшествия 08:15   12.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Девятиэтажка горела на Салтовке – в огне погиб мужчина

По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, пожар на Салтовке возник накануне в 11:15.

«Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горят домашние вещи в жилой комнате площади 10 м кв. В очаге пожара пожарные обнаружили тело 57-летнего мужчины. Локализация огня произошла в 11:30, ликвидация – в 12:16. Причина возгорания устанавливается», – написали в ГСЧС.

Всего за сутки спасатели выезжали тушить 14 пожаров, один из них возник из-за обстрелов РФ. Также пиротехники выявили и обезвредили 56 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 ноября 2024 в 08:15;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным облуправления ГСЧС в Харьковской области, пожар на Салтовке возник накануне в 11:15.".