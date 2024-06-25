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Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уничтожили на Харьковщине за 2 года

Общество 13:19   25.06.2024
Виктория Яковенко
Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уничтожили на Харьковщине за 2 года

На Харьковщине продолжается разминирование. За два года саперы уничтожили в регионе более 200 тысяч взрывоопасных предметов.

«Сотнями каждый день они разминируют нашу территорию и уничтожают эти бомбы, мины и т.д. Здесь они используют все оборудование, которое изобретают на территории нашего государства, Харьковской области. В том числе, используют самое современное мировое оборудование. У нас работает более 20 машин для разминирования», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 13:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование. За два года саперы уничтожили в регионе более 200 тысяч взрывоопасных предметов.".