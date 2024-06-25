Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уничтожили на Харьковщине за 2 года

На Харьковщине продолжается разминирование. За два года саперы уничтожили в регионе более 200 тысяч взрывоопасных предметов.

«Сотнями каждый день они разминируют нашу территорию и уничтожают эти бомбы, мины и т.д. Здесь они используют все оборудование, которое изобретают на территории нашего государства, Харьковской области. В том числе, используют самое современное мировое оборудование. У нас работает более 20 машин для разминирования», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.