Более 200 тыс. взрывоопасных предметов уничтожили на Харьковщине за 2 года
На Харьковщине продолжается разминирование. За два года саперы уничтожили в регионе более 200 тысяч взрывоопасных предметов.
«Сотнями каждый день они разминируют нашу территорию и уничтожают эти бомбы, мины и т.д. Здесь они используют все оборудование, которое изобретают на территории нашего государства, Харьковской области. В том числе, используют самое современное мировое оборудование. У нас работает более 20 машин для разминирования», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрывоопасные предметы, разминирование, розмінування, саперы, синегубов, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 июня 2024 в 13:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине продолжается разминирование. За два года саперы уничтожили в регионе более 200 тысяч взрывоопасных предметов.".