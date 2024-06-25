Live
  • Вт 25.06.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 40.55
  • EUR 43.52

Понад 200 тис. вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за 2 роки

Суспільство 13:19   25.06.2024
Вікторія Яковенко
Понад 200 тис. вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за 2 роки

На Харківщині продовжується розмінування. За два роки сапери знищили в регіоні понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів.

«Сотнями щодня вони розміновують нашу територію і знищують ці бомби, міни тощо. Тут вони використовують все те обладнання, яке винаходять на території нашої держави, Харківської області. В тому числі, використовують найсучасніше світове обладнання. У нас працює понад 20 машин для розмінування», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.

Читайте також: Розбомблені ферми та робота в мінус: ХОВА – про реалії агросектору Харківщини

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
У Харкові усувають наслідки ранкових «прильотів» (фото)
У Харкові усувають наслідки ранкових «прильотів» (фото)
25.06.2024, 13:39
Понад 200 тис. вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за 2 роки
Понад 200 тис. вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за 2 роки
25.06.2024, 13:19
Вранці РФ завдала три удари по Київському району Харкова – Синєгубов
Вранці РФ завдала три удари по Київському району Харкова – Синєгубов
25.06.2024, 13:00
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
У Харкові удар по житловій забудові одного з найбільших районів – Терехов
25.06.2024, 10:33
Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)
Гроза, сильний вітер і злива: у Харкові вирує негода (відео)
25.06.2024, 12:39
Головні новини Харкова 25 червня: “приліт”, відключення світла, негода
Головні новини Харкова 25 червня: “приліт”, відключення світла, негода
25.06.2024, 13:13

Новини за темою:

21:46
Чому особливо небезпечно палити листя і траву там, де побували окупанти
13:43
У місті на Харківщині лунатимуть вибухи
16:15
За тиждень на Харківщині розмінували 97 га землі: скільки вибухівок знайшли
22:08
У ДСНС назвали території Харківщини, де найбільше мін

Ви читали новину: «Понад 200 тис. вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за 2 роки»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 13:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується розмінування. За два роки сапери знищили в регіоні понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів.".