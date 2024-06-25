Понад 200 тис. вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за 2 роки
На Харківщині продовжується розмінування. За два роки сапери знищили в регіоні понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів.
«Сотнями щодня вони розміновують нашу територію і знищують ці бомби, міни тощо. Тут вони використовують все те обладнання, яке винаходять на території нашої держави, Харківської області. В тому числі, використовують найсучасніше світове обладнання. У нас працює понад 20 машин для розмінування», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: взрывоопасные предметы, розмінування, сінєгубов, саперы, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Червня 2024 в 13:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині продовжується розмінування. За два роки сапери знищили в регіоні понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів.".