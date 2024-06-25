Понад 200 тис. вибухонебезпечних предметів знищили на Харківщині за 2 роки

На Харківщині продовжується розмінування. За два роки сапери знищили в регіоні понад 200 тисяч вибухонебезпечних предметів.

«Сотнями щодня вони розміновують нашу територію і знищують ці бомби, міни тощо. Тут вони використовують все те обладнання, яке винаходять на території нашої держави, Харківської області. В тому числі, використовують найсучасніше світове обладнання. У нас працює понад 20 машин для розмінування», – зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону.