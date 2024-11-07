ГСЧС: спасатели помогли выехать в безопасные места 11 жителям Купянщины

О пожарах и помощи в эвакуации жителям Купянщины проинформировали в утренней сводке за 7 ноября в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

«Продолжается эвакуация из прифронтовых и приграничных населенных пунктов области. Так, в течение суток спасатели ГСЧС на бронированном транспорте вывезли в промежуточные эвакопункты 11 человек. Это жители поселка Купянск-Узловой и города Купянск», – отметили в ГСЧС.

Кроме того, за сутки спасатели ликвидировали восемь пожаров. При этом, ни одного возгорания из-за российских обстрелов не зафиксировали.

Также пиротехники выявили и обезвредили 84 единицы взрывоопасных предметов.