Террор Харьковщины продолжается: РФ сбрасывала на регион КАБы – Синегубов

В течение суток враг обстреливал Золочевскую громаду, сообщил в утренней сводке 7 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«16:35 войсками РФ нанесен авиаудар – предварительно попадания трех КАБ – на открытой местности (поле) недалеко от села Уды Золочевской громады», – написал Синегубов.

Он также добавил, что еще одна авиабомба упала возле села Константиновка. Обошлось без разрушений и пострадавших.