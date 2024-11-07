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Террор Харьковщины продолжается: РФ сбрасывала на регион КАБы – Синегубов

Происшествия 08:21   07.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Террор Харьковщины продолжается: РФ сбрасывала на регион КАБы – Синегубов скриншот

В течение суток враг обстреливал Золочевскую громаду, сообщил в утренней сводке 7 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.

«16:35 войсками РФ нанесен авиаудар – предварительно попадания трех КАБ – на открытой местности (поле) недалеко от села Уды Золочевской громады», – написал Синегубов.

Он также добавил, что еще одна авиабомба упала возле села Константиновка. Обошлось без разрушений и пострадавших.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 08:21;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг обстреливал Золочевскую громаду, сообщил в утренней сводке 7 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов.".