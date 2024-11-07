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Терор Харківщини продовжується: РФ скидала на регіон КАБи – Синєгубов

Події 08:21   07.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Терор Харківщини продовжується: РФ скидала на регіон КАБи – Синєгубов скриншот

Протягом доби ворог обстрілював Золочівську громаду, повідомив у ранковому зведенні 7 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“16:35 військами РФ завдано авіаудару попередньо влучання трьох КАБ на відкритій місцевості (поле) неподалік села Уди Золочівської громади”, – написав Синєгубов.

Він також додав, що ще одна авіабомба впала біля села Костянтинівка. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Читайте також: Новини Харкова – головне за 7 листопада: як минула ніч 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 08:21;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби ворог обстрілював Золочівську громаду, повідомив у ранковому зведенні 7 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".