Терор Харківщини продовжується: РФ скидала на регіон КАБи – Синєгубов

Протягом доби ворог обстрілював Золочівську громаду, повідомив у ранковому зведенні 7 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“16:35 військами РФ завдано авіаудару попередньо влучання трьох КАБ на відкритій місцевості (поле) неподалік села Уди Золочівської громади”, – написав Синєгубов.

Він також додав, що ще одна авіабомба впала біля села Костянтинівка. Обійшлося без руйнувань та постраждалих.