Новини Харкова – головне за 7 листопада: як минула ніч
Фото: Василь Голосний
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:13
Вночі над Харківщиною літали «Шахеди», була загроза удару безпілотниками по Харкову, ворог запускав балістику
Тривога в Харкові та області пролунала о 22:57. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, виникла загроза ворожих «Шахедів».
Незабаром безпілотники кілька разів змінили курс – рухалися то на Харків.
То в бік інших областей.
О 00:49 “Шахеди” покинули нашу область, пролунав відбій. Однак о 01:51 на Харків знову полетіли БПЛА.
О 02:07 небо над областю стало чистим. А через дві години, о 04:06 тривогу відновили. Цього разу – через активність авіації на північному сході та загрозу обстрілу балістикою.
О 04:31 дали відбій тривоги. А о 06:19 її знову включили – на Харківщині вкотре за ніч зафіксували російські безпілотники.
Станом на 7:13 тривога все ще триває.
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".