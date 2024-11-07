Новини Харкова – головне за 7 листопада: як минула ніч

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07:13

Вночі над Харківщиною літали «Шахеди», була загроза удару безпілотниками по Харкову, ворог запускав балістику

Тривога в Харкові та області пролунала о 22:57. Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, виникла загроза ворожих «Шахедів».

Незабаром безпілотники кілька разів змінили курс – рухалися то на Харків.

То в бік інших областей.

О 00:49 “Шахеди” покинули нашу область, пролунав відбій. Однак о 01:51 на Харків знову полетіли БПЛА.

О 02:07 небо над областю стало чистим. А через дві години, о 04:06 тривогу відновили. Цього разу – через активність авіації на північному сході та загрозу обстрілу балістикою.

О 04:31 дали відбій тривоги. А о 06:19 її знову включили – на Харківщині вкотре за ніч зафіксували російські безпілотники.

Станом на 7:13 тривога все ще триває.