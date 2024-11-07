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97% домів на Харківщині з теплом. 8 громад ще не розпочали опалювальний сезон

Суспільство 16:16   07.11.2024
Вікторія Яковенко
97% домів на Харківщині з теплом. 8 громад ще не розпочали опалювальний сезон Фото: Олег Синєгубов

Про стан готовності громад Харківщини до зимового періоду розповів голова ХОВА Олег Синєгубов 7 листопада під час брифінгу.

«48 з 56 територіальних громад уже розпочали опалювальний період: тепло є як в установах соцсфери — 88%, так і в житлових будинках — 97%. У роботу запущено 88% котелень. Триває відновлення енергетичних об‘єктів. Для цього отримали державну субвенцію 2,5 мільярди, з них 2 мільярди — для посилення енергобезпеки Харкова. 500 мільйонів — для котелень ще трьох населених пунктів Харківщини», – розповів Синєгубов.

Він уточнив, що через складну безпекову ситуацію у шести громадах Куп’янщини, а також у Вовчанську й Липцях не буде централізованого опалення. Для цих населених пунктів розроблені резервні плани і будуються нові газові котельні.

Також за його словами, теплопостачальні підприємства регіону забезпечені 39 когенераційними установками. Також установи мають понад 1200 генераторів та 3-добовий запас палива.

«Завдяки співпраці із міжнародними партнерами вдалося закрити потреби 8776 домогосподарствам: 6531 — отримали паливо, а 2245 — грошову допомогу для самостійної закупівлі. УВКБ ООН надасть одноразову грошову допомогу 9000 домогосподарствам для закупівлі палива», – зазначив Синєгубов.

Крім цього, він повідомив, що загалом в регіоні підготували 798 «пунктів незламності». 115 з них готові до розгортання впродовж двох годин.

Читайте також: «Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «97% домів на Харківщині з теплом. 8 громад ще не розпочали опалювальний сезон»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 16:16;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про стан готовності громад Харківщини до зимового періоду розповів голова ХОВА Олег Синєгубов 7 листопада під час брифінгу.".