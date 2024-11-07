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97% домов на Харьковщине с теплом. 8 громад еще не начали отопительный сезон

Общество 16:16   07.11.2024
Виктория Яковенко
97% домов на Харьковщине с теплом. 8 громад еще не начали отопительный сезон Фото: Олег Синегубов

О готовности громад Харьковщины к зимнему периоду рассказал глава ХОВА Олег Синегубов 7 ноября во время брифинга.

«48 из 56 территориальных громад уже начали отопительный период: тепло есть как в учреждениях соцсферы – 88%, так и в жилых домах – 97%. В работу запущено 88% котельных. Идет восстановление энергетических объектов. Для этого получили государственную субвенцию 2,5 миллиарда, из них 2 миллиарда – для усиления энергобезопасности Харькова. 500 миллионов – для котельных еще трех населенных пунктов Харьковщины», — рассказал Синегубов.

Он уточнил, что из-за сложной ситуации безопасности в шести громадах Купянщины, а также в Волчанске и Липцах не будет централизованного отопления. Для этих населённых пунктов разработаны резервные планы и строятся новые газовые котельные.

Также, по его словам, теплоснабжающие предприятия региона обеспечены 39 когенерационными установками. Учреждения имеют более 1200 генераторов и трехсуточный запас топлива.

«Благодаря сотрудничеству с международными партнерами удалось закрыть потребности 8776 домохозяйствам: 6531 – получили топливо, а 2245 – денежную помощь для самостоятельной закупки. УВКБ ООН предоставит единоразовую денежную помощь 9000 домохозяйствам для закупки топлива», — отметил Синегубов.

Кроме этого, он сообщил, что всего в регионе подготовили 798 «пунктов незламності». 115 из них готовы развернуть в течение двух часов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О готовности громад Харьковщины к зимнему периоду рассказал глава ХОВА Олег Синегубов 7 ноября во время брифинга.".