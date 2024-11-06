Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине

Отопительный сезон в Харьковской области проходит по плану, сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Рядом с этим, мы не останавливаемся и постоянно усиливаем свои возможности по устойчивому прохождению отопительного сезона. Только сегодня от правительства Германии, по нашим договоренностям, мы получили очередную партию генераторов разной мощности, специализированную технику для восстановления критической инфраструктуры. Она сегодня уже поступит на сверхтяжелые территории – Изюмское, Купянское направления и север Харьковщины», — сказал глава ХОВА.

Он также подчеркнул, что сейчас «готовы к реагированию на чрезвычайные события, которые могут быть».

«Враг может поразить наши объекты, как это было в 2023, 2024 годах. Люди должны подготовиться также самостоятельно к сложным условиям», — добавил Синегубов.