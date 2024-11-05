«Выход один – эвакуация» — Синегубов об отоплении в Купянске

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал об отопительном сезоне в Харьковской области.

«Мы даже сейчас, когда он (отопительный сезон – ред.) начался по всей стране, мы продолжаем и восстановление, и децентрализацию системы отопления. И этот процесс не будет останавливаться. Децентрализация системы отопления, это залог того, что мы можем пройти отопительный сезон, несмотря на обстрелы. Если целей для врага сотни, а не одна, то шансов гораздо больше», – сказал Синегубов.

На Купянщине отопительный сезон будет проходить тяжело, продолжил Синегубов.

«Часть Купянская, левый берег – без отопления, и запустить там мы его не можем. Потому, что враг постоянно бьет. Выход один – эвакуация», — отметил глава ХОВА.