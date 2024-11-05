«Выход один – эвакуация» — Синегубов об отоплении в Купянске
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Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал об отопительном сезоне в Харьковской области.
«Мы даже сейчас, когда он (отопительный сезон – ред.) начался по всей стране, мы продолжаем и восстановление, и децентрализацию системы отопления. И этот процесс не будет останавливаться. Децентрализация системы отопления, это залог того, что мы можем пройти отопительный сезон, несмотря на обстрелы. Если целей для врага сотни, а не одна, то шансов гораздо больше», – сказал Синегубов.
На Купянщине отопительный сезон будет проходить тяжело, продолжил Синегубов.
«Часть Купянская, левый берег – без отопления, и запустить там мы его не можем. Потому, что враг постоянно бьет. Выход один – эвакуация», — отметил глава ХОВА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрел, опалення, отопление, синегубов, харьковщина, хова, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 5 ноября 2024 в 16:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона рассказал об отопительном сезоне в Харьковской области.".