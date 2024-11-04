Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове
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Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заверил, что «будут делать все, чтобы отопительный сезон в городе прошел на более-менее хорошем уровне».
«В Харькове выпал первый снег сегодня утром. Действительно, мы готовились к прохождению отопительного сезона, прекрасно понимали, что это будет самый трудный отопительный сезон за всю историю нашей страны. Мы работали и работаем, чтобы в домах харьковчан было тепло. Действительно, не все зависит от нас, потому что каждый «прилет» — это тысяча выбитых окон, и вы понимаете, что это нужно забить, закрыть контуры. Каждый «прилет» – это разрушение электросетей, остановки, нужно все восстанавливать», — сказал мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, отопительный сезон, прилеты, сніг, тепло, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 13:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заверил, что «будут делать все, чтобы отопительный сезон в городе прошел на более-менее хорошем уровне».".