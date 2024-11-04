Live
  • Пн 04.11.2024
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.97

Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове

Общество 13:57   04.11.2024
Виктория Яковенко
Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заверил, что «будут делать все, чтобы отопительный сезон в городе прошел на более-менее хорошем уровне».

«В Харькове выпал первый снег сегодня утром. Действительно, мы готовились к прохождению отопительного сезона, прекрасно понимали, что это будет самый трудный отопительный сезон за всю историю нашей страны. Мы работали и работаем, чтобы в домах харьковчан было тепло. Действительно, не все зависит от нас, потому что каждый «прилет» — это тысяча выбитых окон, и вы понимаете, что это нужно забить, закрыть контуры. Каждый «прилет» – это разрушение электросетей, остановки, нужно все восстанавливать», — сказал мэр.

Читайте также: Утренний первый снег в Харькове (видео)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове
Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове
04.11.2024, 13:57
Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото, видео)
Как Алексеевка восстанавливается после вечернего «прилета» (фото, видео)
04.11.2024, 10:00
Повреждено кладбище, горел частный дом. Прокуратура о «прилетах» по пригороду
Повреждено кладбище, горел частный дом. Прокуратура о «прилетах» по пригороду
04.11.2024, 09:29
Новости Харькова — главное 4.11: удары, схема на єВідновленні, город украшают
Новости Харькова — главное 4.11: удары, схема на єВідновленні, город украшают
04.11.2024, 14:55
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
Треть Харькова — пенсионеры: в мэрии ответили, как при этом город не стареет
01.11.2024, 13:53
Новогодние декорации начали устанавливать в Харькове: на каких локациях (фото)
Новогодние декорации начали устанавливать в Харькове: на каких локациях (фото)
04.11.2024, 14:51

Новости по теме:

09:08
Трое людей погибли в Ковшаровке, в Харькове 15 раненых. Последствия ударов РФ
09:55
КАБ долетел до Чугуева — информация полиции
08:49
Ночные обстрелы: Синегубов сообщил о «прилетах» в Чугуеве и двух громадах
07:56
Чугуев обстреляли: в ГСЧС сообщили о последствиях
11:25
296 раз обстреляли оккупанты позиции ВСУ на севере области – ОТГВ «Харьков»

Вы читали новость: «Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 13:57;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заверил, что «будут делать все, чтобы отопительный сезон в городе прошел на более-менее хорошем уровне».".