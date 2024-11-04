Обстрелы и снег. Терехов рассказал об отопительном сезоне в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона заверил, что «будут делать все, чтобы отопительный сезон в городе прошел на более-менее хорошем уровне».

«В Харькове выпал первый снег сегодня утром. Действительно, мы готовились к прохождению отопительного сезона, прекрасно понимали, что это будет самый трудный отопительный сезон за всю историю нашей страны. Мы работали и работаем, чтобы в домах харьковчан было тепло. Действительно, не все зависит от нас, потому что каждый «прилет» — это тысяча выбитых окон, и вы понимаете, что это нужно забить, закрыть контуры. Каждый «прилет» – это разрушение электросетей, остановки, нужно все восстанавливать», — сказал мэр.