Обстріли й сніг. Терехов розповів про опалювальний сезон у Харкові
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Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону завірив, що «робитимуть усе, щоб опалювальний сезон у місті пройшов на більш-менш хорошому рівні».
«У Харкові випав перший сніг сьогодні вранці. Дійсно, ми готувалися до проходження опалювального сезону, чудово розуміли, що це буде найважчий опалювальний сезон за всю історію нашої країни. Ми працювали, і працюємо, щоб у домівках харків’ян було тепло. Дійсно, не все залежить від нас, бо кожний «приліт» – це тисяча вибитих вікон, і ви розумієте, що це потрібно забити, закрити контури. Кожний «приліт» – це руйнації електромереж, зупинки, потрібно все відбудовувати», – сказав міський голова.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріли, отопительный сезон, прилеты, сніг, тепло, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 13:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону завірив, що «робитимуть усе, щоб опалювальний сезон у місті пройшов на більш-менш хорошому рівні».".