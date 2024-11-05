«Вихід один – евакуація» – Синєгубов про опалення у Куп’янську
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Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про опалювальний сезон у Харківській області.
«Ми навіть зараз, коли він (опалювальний сезон – ред.) розпочався по всій державі, ми продовжуємо і відновлення, і децентралізацію системи опалення. І цей процес не буде зупинятися. Децентралізація системи опалення, це запорука того, що ми можемо стало пройти опалювальний сезон попри обстріли. Коли цілей для ворога сотні, а не одна, то шансів набагато більше», – сказав Синєгубов.
На Куп’янщині опалювальний сезон проходитиме важко, продовжив Синєгубов.
«Частина Куп’янська, лівий берег – без опалення, і запустити там ми його не можемо. Оскільки ворог постійно б’є. Вихід один – евакуація», – зазначив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: евакуація, обстріл, опалення, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2024 в 16:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону розповів про опалювальний сезон у Харківській області.".