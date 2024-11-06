«Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині
Опалювальний сезон на Харківщині проходить за планом, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Поряд із цим, ми не зупиняємося і постійно посилюємо свої спроможності щодо сталого проходження опалювального сезону. Тільки сьогодні від уряду Німеччини, за нашими домовленостями, ми отримали чергову партію генераторів різної потужності, спеціалізовану техніку для відновлення критичної інфраструктури. Вона сьогодні вже надійде до надважких територій – Ізюмський, Куп’янський напрямки та північ Харківщини», – сказав голова ХОВА.
Він також підкреслив, що наразі «готові до реагування на надзвичайні події, які можуть бути».
«Бо ворог може вразити наші об’єкти, як це було у 2023, 2024 роках. Люди мають підготуватися так само самостійно до складних умов», – додав Синєгубов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обстріл, опалення, сінєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 15:47;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон на Харківщині проходить за планом, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".