Live
  • Ср 06.11.2024
  • Харків  +5°С
  • USD 41.44
  • EUR 45.15

«Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині

Суспільство 15:47   06.11.2024
Вікторія Яковенко
«Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині скриншот

Опалювальний сезон на Харківщині проходить за планом, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Поряд із цим, ми не зупиняємося і постійно посилюємо свої спроможності щодо сталого проходження опалювального сезону. Тільки сьогодні від уряду Німеччини, за нашими домовленостями, ми отримали чергову партію генераторів різної потужності, спеціалізовану техніку для відновлення критичної інфраструктури. Вона сьогодні вже надійде до надважких територій – Ізюмський, Куп’янський напрямки та північ Харківщини», – сказав голова ХОВА.

Він також підкреслив, що наразі «готові до реагування на надзвичайні події, які можуть бути».

«Бо ворог може вразити наші об’єкти, як це було у 2023, 2024 роках. Люди мають підготуватися так само самостійно до складних умов», – додав Синєгубов.

Читайте також: «Вихід один – евакуація» – Синєгубов про опалення у Куп’янську

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині
«Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині
06.11.2024, 15:47
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
У Харкові лунають вибухи: Терехов повідомив, куди прилетіло
05.11.2024, 00:49
Увімкнути вуличні ліхтарі зібралися у місті під Харковом
Увімкнути вуличні ліхтарі зібралися у місті під Харковом
06.11.2024, 15:27
Заліз у чужу квартиру і залишився там жити: харків’янин отримав підозру
Заліз у чужу квартиру і залишився там жити: харків’янин отримав підозру
06.11.2024, 14:49
Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео)
Два варіанти полотнищ: що із прапором України в Харкові після буревію (відео)
06.11.2024, 14:21
Замість елітної горілки – спирт з водою: у Харкові «накрили» підпільний цех
Замість елітної горілки – спирт з водою: у Харкові «накрили» підпільний цех
06.11.2024, 13:46

Новини за темою:

16:24
«Вихід один – евакуація» – Синєгубов про опалення у Куп’янську
15:08
Дві людини загинули через обстріл Куп’янщини – ХОВА
11:50
Що буде з обстріляним Держпромом та площею Свободи, розповів Терехов
09:48
Наслідки нічних ударів ФАБ-250 по Харкову показали у прокуратурі (фото)
07:53
Під ранок росіяни обстріляли Золочівську громаду – наслідки

Ви читали новину: ««Люди мають підготуватися до складних умов»: що з опаленням на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2024 в 15:47;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Опалювальний сезон на Харківщині проходить за планом, повідомив в етері нацмарафону голова ХОВА Олег Синєгубов.".