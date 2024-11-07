Бив із авіації та штурмував наші позиції 18 разів – Генштаб про дії ворога
На Харківському напрямку ворог наступав шість разів, передає Генштаб ЗСУ.
Українські військові відбивали атаки росіян у районі Вовчанська та Стариці.
“Зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки”, – уточнили у ГШ.
Під ударами ЗС РФ опинилися такі населені пункти: Малі Проходи, Липці, Борівська Андріївка, Загризове, Новоплатонівка.
Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: генштаб, наступ, обстріли, рф;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 08:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог наступав шість разів, передає Генштаб ЗСУ.".