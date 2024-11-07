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Бив із авіації та штурмував наші позиції 18 разів – Генштаб про дії ворога

Події 08:51   07.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Бив із авіації та штурмував наші позиції 18 разів – Генштаб про дії ворога

На Харківському напрямку ворог наступав шість разів, передає Генштаб ЗСУ.

Українські військові відбивали атаки росіян у районі Вовчанська та Стариці.

“Зокрема, біля Кучерівки, Петропавлівки та Кругляківки”, – уточнили у ГШ.

Під ударами ЗС РФ опинилися такі населені пункти: Малі Проходи, Липці, Борівська Андріївка, Загризове, Новоплатонівка.

Також у Генштабі оновили дані про втрати ворога.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 08:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог наступав шість разів, передає Генштаб ЗСУ.".