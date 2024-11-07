ДСНС: рятувальники допомогли виїхати в безпечні місця 11 мешканцям Куп’янщини
Про пожежі та допомогу в евакуації мешканцям Купʼянщини поінформували у ранковому зведенні за 7 листопада в облуправлінні ДСНС у Харківській області.
“Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Так, протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 11 людей. Це мешканці селища Куп’янськ-Вузловий та міста Куп’янськ”, – зазначили у ДСНС.
Окрім того, за добу рятувальники ліквідували вісім пожеж. При цьому жодного загоряння через російські обстріли не зафіксували.
Також піротехніки виявили та знешкодили 84 одиниці вибухонебезпечних предметів.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 08:35;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі та допомогу в евакуації мешканцям Купʼянщини поінформували у ранковому зведенні за 7 листопада в облуправлінні ДСНС у Харківській області.".