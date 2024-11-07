Бил из авиации и штурмовал наши позиции 18 раз – Генштаб о действиях врага
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг наступал шесть раз, передает Генштаб ВСУ.
Украинские военные отбивали атаки россиян в районе Волчанска и Старицы. На Купянском направлении оккупанты атаковали 12 раз.
«В частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки», – уточнили в ГШ.
Под ударами ВС РФ оказались такие населенные пункты: Малые Проходы, Липцы, Боровская Андреевка, Загрызово и Новоплатоновка.
Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: генштаб, наступ, наступление, обстрелы, рф;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 08:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг наступал шесть раз, передает Генштаб ВСУ.".