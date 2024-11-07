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Бил из авиации и штурмовал наши позиции 18 раз – Генштаб о действиях врага

Происшествия 08:51   07.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Бил из авиации и штурмовал наши позиции 18 раз – Генштаб о действиях врага Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг наступал шесть раз, передает  Генштаб ВСУ.

Украинские военные отбивали атаки россиян в районе Волчанска и Старицы. На Купянском направлении оккупанты атаковали 12 раз.

«В частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Под ударами ВС РФ оказались такие населенные пункты: Малые Проходы, Липцы, Боровская Андреевка, Загрызово и Новоплатоновка.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 08:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг наступал шесть раз, передает  Генштаб ВСУ.".