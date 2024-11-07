Бил из авиации и штурмовал наши позиции 18 раз – Генштаб о действиях врага

На Харьковском направлении враг наступал шесть раз, передает Генштаб ВСУ.

Украинские военные отбивали атаки россиян в районе Волчанска и Старицы. На Купянском направлении оккупанты атаковали 12 раз.

«В частности, возле Кучеровки, Петропавловки и Кругляковки», – уточнили в ГШ.

Под ударами ВС РФ оказались такие населенные пункты: Малые Проходы, Липцы, Боровская Андреевка, Загрызово и Новоплатоновка.

Также в Генштабе обновили данные о потерях врага.