18-річний хлопець поранений через обстріл Харківщини

7 листопада близько 11:55 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура.

18-річний хлопець, який перебував в одному з будинків, отримав поранення. Його шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

За попередньою інформацією ХОВА, окупанти вдарили з РСЗВ.