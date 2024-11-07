18-річний хлопець поранений через обстріл Харківщини
Фото: ukrinform.ua
7 листопада близько 11:55 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура.
18-річний хлопець, який перебував в одному з будинків, отримав поранення. Його шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
За попередньою інформацією ХОВА, окупанти вдарили з РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 15:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада близько 11:55 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура.".