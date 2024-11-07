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18-річний хлопець поранений через обстріл Харківщини

Події 15:06   07.11.2024
Вікторія Яковенко
18-річний хлопець поранений через обстріл Харківщини Фото: ukrinform.ua

7 листопада близько 11:55 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура.

18-річний хлопець, який перебував в одному з будинків, отримав поранення. Його шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

За попередньою інформацією ХОВА, окупанти вдарили з РСЗВ.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 15:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 листопада близько 11:55 армія РФ обстріляла селище Козача Лопань. Внаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура.".