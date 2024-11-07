«Обстріли не припиняються»: Куп’янська громада залишилась без дітей
Ситуація в Куп’янську – важка. Ворог обстрілює місто з усього наявного озброєння – артилерії, РСЗВ, КАБами, FPV-дронами, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.
«Ворог фактично контролює центральні під’їзди до міста Куп’янськ, переміщення в Куп’янську, тим самим унеможливлює нам доставлення гуманітарної допомоги. Доба почалася як завжди з обстрілів, вони не припиняються, лівобережжя практично постійно під прицілом ворога», – сказав Беседін.
За його даними, на правобережжі міста та Куп’янської громади критична інфраструктура працює у сталому режимі, є газо- та електропостачання. Однак частина Куп’янська залишилась без води через пошкодження центрального водогону. Людям організували підвіз води.
Щодо лівобережжя – населені пункти Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, лівий берег Куп’янська, там критична і соціальна інфраструктура відсутня повністю, заявив Беседін.
«Дітей у нашій громаді вже місяць немає, була примусова евакуація. Загалом в громаді понад 4200 людей. На лівій частині громади 1200 людей», – додав начальник Куп’янської МВА.
Читайте також: Бив із авіації та штурмував наші позиції 18 разів – Генштаб про дії ворога
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Беседин, громада, діти, инфраструктура, куп'янск, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: ««Обстріли не припиняються»: Куп’янська громада залишилась без дітей»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 14:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація в Куп’янську – важка. Ворог обстрілює місто з усього наявного озброєння – артилерії, РСЗВ, КАБами, FPV-дронами.".