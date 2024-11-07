«Обстріли не припиняються»: Куп’янська громада залишилась без дітей

Ситуація в Куп’янську – важка. Ворог обстрілює місто з усього наявного озброєння – артилерії, РСЗВ, КАБами, FPV-дронами, повідомив в етері нацмарафону начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

«Ворог фактично контролює центральні під’їзди до міста Куп’янськ, переміщення в Куп’янську, тим самим унеможливлює нам доставлення гуманітарної допомоги. Доба почалася як завжди з обстрілів, вони не припиняються, лівобережжя практично постійно під прицілом ворога», – сказав Беседін.

За його даними, на правобережжі міста та Куп’янської громади критична інфраструктура працює у сталому режимі, є газо- та електропостачання. Однак частина Куп’янська залишилась без води через пошкодження центрального водогону. Людям організували підвіз води.

Щодо лівобережжя – населені пункти Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, лівий берег Куп’янська, там критична і соціальна інфраструктура відсутня повністю, заявив Беседін.

«Дітей у нашій громаді вже місяць немає, була примусова евакуація. Загалом в громаді понад 4200 людей. На лівій частині громади 1200 людей», – додав начальник Куп’янської МВА.