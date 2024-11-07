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«Обстрелы не прекращаются»: Купянская громада осталась без детей

Общество 14:13   07.11.2024
Виктория Яковенко
«Обстрелы не прекращаются»: Купянская громада осталась без детей скриншот

Ситуация в Купянске – тяжелая. Враг обстреливает город из всего имеющегося вооружения – артиллерии, РСЗО, КАБами, FPV-дронами, сообщил в эфире нацмарафона начальник Купянской ГВА Андрей Беседин.

«Враг фактически контролирует центральные подъезды к городу Купянск, перемещение в Купянске, тем самым делает невозможным доставку гуманитарной помощи. Сутки начались как всегда с обстрелов, они не прекращаются, левобережье практически постоянно под прицелом врага», — сказал Беседин.

По его данным, на правобережье города и Купянской громады критическая инфраструктура работает в обычном режиме, есть газо- и электроснабжение. Однако часть Купянска осталась без воды из-за повреждения центрального водопровода. Людям организовали подвоз воды.

Относительно левобережья – населенные пункты Ковшаровка, Купянск-Узловой, левый берег Купянска, там критическая и социальная инфраструктура отсутствует полностью, заявил Беседин.

«Детей в нашей громаде уже месяц нет, была принудительная эвакуация. Всего в громаде более 4200 человек. На левой части громады 1200 человек», — добавил начальник Купянской ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 14:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация в Купянске – тяжелая. Враг обстреливает город из всего имеющегося вооружения – артиллерии, РСЗО, КАБами, FPV-дронами.".