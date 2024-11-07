18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины

7 ноября около 11:55 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура.

18-летний парень, находившийся в одном из домов, получил ранение. Его госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

По предварительной информации ХОВА, оккупанты ударили из РСЗО.