Live
  • Чт 07.11.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.46
  • EUR 44.34

18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины

Происшествия 15:06   07.11.2024
Виктория Яковенко
18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины Фото: ukrinform.ua

7 ноября около 11:55 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура.

18-летний парень, находившийся в одном из домов, получил ранение. Его госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

По предварительной информации ХОВА, оккупанты ударили из РСЗО.

Читайте также: «Обстрелы не прекращаются»: Купянская громада осталась без детей

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
06.11.2024, 15:47
Новости Харькова – главное за 7.11: «прилеты» КАБов в области, продвижение РФ
Новости Харькова – главное за 7.11: «прилеты» КАБов в области, продвижение РФ
07.11.2024, 15:10
Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен
Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен
07.11.2024, 13:22
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории
07.11.2024, 06:00
Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор
Более 760 деревьев на 10 млн грн нарубили на Харьковщине: приговор
07.11.2024, 12:12
18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины
18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины
07.11.2024, 15:06

Новости по теме:

15:47
Люди должны подготовиться к сложным условиям: что с отоплением на Харьковщине
16:24
«Выход один – эвакуация» — Синегубов об отоплении в Купянске
15:08
Два человека погибли из-за обстрела Купянщины – ХОВА
11:50
Что будет с обстрелянным Госпромом и площадью Свободы, рассказал Терехов
09:48
Последствия ночных ударов ФАБ-250 по Харькову показали в прокуратуре (фото)

Вы читали новость: «18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 15:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября около 11:55 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура.".