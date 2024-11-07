18-летний парень ранен из-за обстрела Харьковщины
Фото: ukrinform.ua
7 ноября около 11:55 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура.
18-летний парень, находившийся в одном из домов, получил ранение. Его госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
По предварительной информации ХОВА, оккупанты ударили из РСЗО.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, парень, полиция, ранен, удар, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 15:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 ноября около 11:55 армия РФ обстреляла поселок Казачья Лопань. В результате удара повреждена гражданская инфраструктура.".