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ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу

Події 11:08   07.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу Фото: Генштаб ЗСУ

Про ситуацію на Харківському напрямку – втрати ворога, обстріли та бої поінформували у ранковому зведенні 7 листопада в ОТУВ “Харків”.

Протягом минулої доби українські воїни 6 разів відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці.  російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 10 КАБів, а також 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 301 обстріл позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили у ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 30 убитих, 66 поранених. Також українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки: танк, дві артсистеми, дев’ять авто, 37 БПЛА. Крім того, ЗСУ розбили 72 укриття, два місця для зберігання боєприпасів та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Читайте також: Бив із авіації та штурмував наші позиції 18 разів – Генштаб про дії ворога

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 11:08;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку – втрати ворога, обстріли та бої поінформували у ранковому зведенні 7 листопада в ОТУВ “Харків”.".