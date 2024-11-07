ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу
Про ситуацію на Харківському напрямку – втрати ворога, обстріли та бої поінформували у ранковому зведенні 7 листопада в ОТУВ “Харків”.
“Протягом минулої доби українські воїни 6 разів відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 10 КАБів, а також 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 301 обстріл позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили у ЗСУ.
Втрати ворога за добу: 30 убитих, 66 поранених. Також українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки: танк, дві артсистеми, дев’ять авто, 37 БПЛА. Крім того, ЗСУ розбили 72 укриття, два місця для зберігання боєприпасів та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.
Читайте також: Бив із авіації та штурмував наші позиції 18 разів – Генштаб про дії ворога
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бои, ЗСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 11:08;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію на Харківському напрямку – втрати ворога, обстріли та бої поінформували у ранковому зведенні 7 листопада в ОТУВ “Харків”.".