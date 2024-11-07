ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу

Про ситуацію на Харківському напрямку – втрати ворога, обстріли та бої поінформували у ранковому зведенні 7 листопада в ОТУВ “Харків”.

“Протягом минулої доби українські воїни 6 разів відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. російські окупанти завдали 4 авіаудари із використанням 10 КАБів, а також 33 удари дронами-камікадзе. Здійснили 301 обстріл позицій захисників України. Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів“, – повідомили у ЗСУ.

Втрати ворога за добу: 30 убитих, 66 поранених. Також українські військові знищили 50 одиниць озброєння та військової техніки: танк, дві артсистеми, дев’ять авто, 37 БПЛА. Крім того, ЗСУ розбили 72 укриття, два місця для зберігання боєприпасів та місце для зберігання паливно-мастильних матеріалів.