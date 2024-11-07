ОТГВ «Харьков»: 50 единиц техники и 96 военных потеряли ВС РФ за сутки
О ситуации на Харьковском направлении – потерях врага, обстрелах и боях проинформировали в утренней сводке 7 ноября в ОТГВ «Харьков».
«За минувшие сутки украинские воины 6 раз отражали штурмовые действия противника близ Волчанска и Старицы. Российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 10 КАБов, а также 33 удара дронами-камикадзе. Совершили 301 обстрел позиций защитников Украины. Силы обороны правильно реагируют на деяния неприятеля и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов», – сообщили в ВСУ.
Потери врага за сутки: 30 убитых, 66 раненых. Также украинские военные уничтожили 50 единиц вооружения и военной техники: танк, две артсистемы, девять авто, 37 БПЛА. Кроме того, ВСУ разбили 72 укрытия, два места для хранения боеприпасов и место для хранения горюче-смазочных материалов.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бои, ВСУ, ОТГВ "Харьков", Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 11:08;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении – потерях врага, обстрелах и боях проинформировали в утренней сводке 7 ноября в ОТГВ «Харьков».".