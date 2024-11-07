Робота у Харкові та області: за які вакансії пропонують 60 тисяч гривень
Станом на 7 листопада у Харківській області актуальні 2377 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря з медицини невідкладних станів із зарплатою 60 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів отримуватиме 35 тисяч гривень, а асистент – 30 тисяч.
Головний бухгалтер зароблятиме 25 тисяч, електрогазозварник – 24 тисячі, адміністратор системи – 20 тисяч, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) та економіст – 19990, маляр – 19800, а садівник – 12 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 13:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 7 листопада у Харківській області актуальні 2377 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".