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Робота у Харкові та області: за які вакансії пропонують 60 тисяч гривень

Суспільство 13:22   07.11.2024
Вікторія Яковенко
Робота у Харкові та області: за які вакансії пропонують 60 тисяч гривень Фото: ХОВА

Станом на 7 листопада у Харківській області актуальні 2377 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря з медицини невідкладних станів із зарплатою 60 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів отримуватиме 35 тисяч гривень, а асистент – 30 тисяч.

Головний бухгалтер зароблятиме 25 тисяч, електрогазозварник – 24 тисячі, адміністратор системи – 20 тисяч, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) та економіст – 19990, маляр – 19800, а садівник – 12 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Робота у Харкові та області: за які вакансії пропонують 60 тисяч гривень»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 13:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 7 листопада у Харківській області актуальні 2377 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".