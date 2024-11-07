Робота у Харкові та області: за які вакансії пропонують 60 тисяч гривень

Станом на 7 листопада у Харківській області актуальні 2377 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря з медицини невідкладних станів із зарплатою 60 тисяч гривень. Водій автотранспортних засобів отримуватиме 35 тисяч гривень, а асистент – 30 тисяч.

Головний бухгалтер зароблятиме 25 тисяч, електрогазозварник – 24 тисячі, адміністратор системи – 20 тисяч, спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) та економіст – 19990, маляр – 19800, а садівник – 12 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 600 498.