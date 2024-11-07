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Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен

Общество 13:22   07.11.2024
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: за какие вакансии предлагают 60 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 7 ноября в Харьковской области актуальны 2377 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача по медицине неотложных состояний с зарплатой в 60 тысяч гривен. Водитель автотранспортных средств будет получать 35 тысяч гривен, а ассистент – 30 тысяч.

Главный бухгалтер будет зарабатывать 25 тысяч, электрогазосварщик – 24 тысячи, администратор системы – 20 тысяч, специалист государственной службы (местного самоуправления) и экономист – 19990, маляр – 19800, а садовник – 12 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 600 498.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 7 ноября в Харьковской области актуальны 2377 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".