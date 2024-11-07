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Новости Харькова – главное за 7 ноября: как прошла ночь

Украина 07:13   07.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова – главное за 7 ноября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:13

Ночью над Харьковщиной летали «Шахеды», была угроза удара беспилотниками по Харькову, враг запускал баллистику

Тревога в Харькове и области прозвучала в 22:57. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, возникла угроза вражеских «Шахедов».

Вскоре беспилотники несколько раз поменяли курс  – двигались то на Харьков. 

То в сторону других областей. 

В 00:49 «Шахеды» покинули нашу область, прозвучал отбой. Однако в 01:51 на Харьков вновь полетели БПЛА. 

В 02:07 небо над областью стало чистым. А через два часа, в 04:06 тревогу возобновили. На этот раз — из-за активности авиации на северо-востоке и угрозы обстрела баллистикой.  

В 04:31 дали отбой тревоги. А в 06:19 ее включили вновь — на Харьковщине в который раз за ночь зафиксировали российские беспилотники. 

По состоянию на 07:13 тревога все еще длится.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 07:13;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".