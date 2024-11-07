Новости Харькова – главное за 7 ноября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:13
Ночью над Харьковщиной летали «Шахеды», была угроза удара беспилотниками по Харькову, враг запускал баллистику
Тревога в Харькове и области прозвучала в 22:57. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, возникла угроза вражеских «Шахедов».
Вскоре беспилотники несколько раз поменяли курс – двигались то на Харьков.
То в сторону других областей.
В 00:49 «Шахеды» покинули нашу область, прозвучал отбой. Однако в 01:51 на Харьков вновь полетели БПЛА.
В 02:07 небо над областью стало чистым. А через два часа, в 04:06 тревогу возобновили. На этот раз — из-за активности авиации на северо-востоке и угрозы обстрела баллистикой.
В 04:31 дали отбой тревоги. А в 06:19 ее включили вновь — на Харьковщине в который раз за ночь зафиксировали российские беспилотники.
По состоянию на 07:13 тревога все еще длится.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, обстрелы, тревоги, хроника, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 07:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".