Новости Харькова – главное за 7 ноября: как прошла ночь

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07:13

Ночью над Харьковщиной летали «Шахеды», была угроза удара беспилотниками по Харькову, враг запускал баллистику

Тревога в Харькове и области прозвучала в 22:57. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, возникла угроза вражеских «Шахедов».

Вскоре беспилотники несколько раз поменяли курс – двигались то на Харьков.

То в сторону других областей.

В 00:49 «Шахеды» покинули нашу область, прозвучал отбой. Однако в 01:51 на Харьков вновь полетели БПЛА.

В 02:07 небо над областью стало чистым. А через два часа, в 04:06 тревогу возобновили. На этот раз — из-за активности авиации на северо-востоке и угрозы обстрела баллистикой.

В 04:31 дали отбой тревоги. А в 06:19 ее включили вновь — на Харьковщине в который раз за ночь зафиксировали российские беспилотники.

По состоянию на 07:13 тревога все еще длится.