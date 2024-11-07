Новые данные от Терехова: почти 8,5 тысячи домов повреждены из-за обстрелов РФ

По обновленной статистике, в Харькове уже повреждены около 8,5 тысячи домов, рассказал в эфире нацмарафона мэр Игорь Терехов.

«Если взять такую ​​печальную статистику, то в Харькове более 4800 домов повреждены. Это я имею в виду многоэтажки. Также повреждены и частные дома. Более 3,5 тысячи частных домов повреждены, критическая инфраструктура повреждена», – отметил городской голова.

Также он напомнил о последнем «прилете» в городе. По словам мэра, впервые с мая по Харькову ударил «Шахед».

«К счастью, он попал в проезжую часть. Но рядом был расположен жилой дом, пятиэтажка. И нам пришлось все это устранять для того, чтобы закрыть контуры. Погода прохладная и важно сохранять тепло в домах харьковчан. Кроме этого, завершаем работы по локализации по тому «прилету», который был – попадание КАБа было на Алексеевке. И очень много домов пострадало. Очень пострадал торговый центр», – напомнил Терехов.