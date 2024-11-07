«Очень серьезная ситуация» – Терехов об энергоснабжении в Харькове
В эфире нацмарафона мер Игорь Терехов напомнил, что Харьков остался без собственной энергогенерации и заживленный от других областей Украины.
«Потому что у нас враг разбил собственную генерацию, и мы вынуждены сегодня быть заживленные по энергоснабжению от других регионов Украины. И это определенные вызовы. Что касается теплоснабжения, водоснабжения, то мы делаем все, чтобы все было. Мы переходим на систему дифференцированного тепло- и водоснабжения. И это очень важно, потому что нам нужно децентрализовать все эти услуги. Потому что еще с советских времен так случилось, что была жесткая централизация», – объяснил Терехов.
Мер также отметил, что Харьков ждет тяжелый отопительный сезон. Однако уже работают над тем, чтобы жители провели его максимально комфортно. Для этого нужно больше некоторого оборудования. К первоочередному и самому важному Терехов отнес: блочно-модульные котельные, газотрубинное оборудование и генерационные установки. Мер объяснил, что все это городу помогут приобрести международные партнеры.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: отопительный сезон, тепло, терехов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 09:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мер Игорь Терехов напомнил, что Харьков остался без собственной энергогенерации и запитан от других областей Украины. ".