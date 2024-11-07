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“Дуже серйозна ситуація” – Терехов про енергопостачання в Харкові

Суспільство 09:26   07.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Дуже серйозна ситуація” – Терехов про енергопостачання в Харкові

В етері нацмарафону мер Ігор Терехов нагадав, що Харків залишився без власної енергогенерації та заживлений від інших областей України. 

“Бо в нас ворог розтрощив власну генерацію, і ми вимушені сьогодні бути заживленими по енергопостачанню від інших регіонів України. І це є певні виклики. Що стосується теплопостачання, водопостачання, то ми робимо все, щоб усе було. Ми переходимо на систему диференційованого тепло- і водопостачання. І це дуже важливо, бо нам потрібно децентралізувати всі ці послуги, бо ще з радянських часів так сталося, що була жорстка централізація,” – пояснив Терехов.

Мер також зазначив, що на Харків чекає важкий опалювальний сезон. Проте вже працюють над тим, щоб мешканці провели його максимально комфортно. Для цього потрібно більше деякого обладнання. До першочергового та найважливішого Терехов відніс: блочно-модульні котельні, газотурбінне обладнання та генераційні установки. Мер пояснив, що все це допоможуть місту придбати міжнародні партнери.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 09:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В етері нацмарафону мер Ігор Терехов нагадав, що Харків залишився без власної енергогенерації та заживлений від інших областей України. ".