Live
  • Чт 07.11.2024
  • Харків  +8°С
  • USD 41.46
  • EUR 44.34

Нові дані від Терехова: майже 8,5 тисяч будинків пошкоджені через обстріли РФ

Суспільство 10:57   07.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нові дані від Терехова: майже 8,5 тисяч будинків пошкоджені через обстріли РФ

За оновленою статистикою, у Харкові вже пошкоджені близько 8,5 тисяч будинків, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.

“Якщо взяти таку сумну статистику, то в Харкові понад 4800 будинків пошкоджено. Це я маю на увазі багатоповерхівки. Також пошкоджено і приватні будинки. Понад 3,5 тисячі приватних будинків пошкоджено, критична інфраструктура пошкоджена”, – зазначив міський голова.

Також він нагадав про останній “приліт” у місті. За словами мера, вперше із травня по Харкову вдарив “Шахед”.

“На щастя, він влучив у проїжджу частину. Але поряд був розташований житловий будинок, п’ятиповерхівка. І нам довелося все це усувати для того, щоб закрити контури. Погода прохолодна і важливо зберігати тепло в будинках харків’ян. Крім цього, завершуємо роботи з локалізації по тому «прильоту», який був – потрапляння КАБу було на Олексіївці. І дуже багато будинків постраждало, постраждав торгівельний центр”, – додав Терехов.

Читайте також: «Дуже серйозна ситуація» – Терехов про енергопостачання в Харкові

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
На півночі області СОУ почали запускати стільки ж дронів, як і на Куп’янщині
На півночі області СОУ почали запускати стільки ж дронів, як і на Куп’янщині
07.11.2024, 11:47
Сьогодні 2 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 2 листопада: яке свято та день в історії
02.11.2022, 06:00
ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу
ОТУВ “Харків”: 50 одиниць техніки та 96 військових втратили ЗС РФ за добу
07.11.2024, 11:08
Мобілізація в Харкові – як її проводять розповіли в ОТЦК та СП
Мобілізація в Харкові – як її проводять розповіли в ОТЦК та СП
07.11.2024, 10:15
Нові дані від Терехова: майже 8,5 тисяч будинків пошкоджені через обстріли РФ
Нові дані від Терехова: майже 8,5 тисяч будинків пошкоджені через обстріли РФ
07.11.2024, 10:57
З Трампом у нас будуть великі ризики, але й більші шанси – Клімкін
З Трампом у нас будуть великі ризики, але й більші шанси – Клімкін
07.11.2024, 10:36

Новини за темою:

08:35
ДСНС: рятувальники допомогли виїхати в безпечні місця 11 мешканцям Куп’янщини
09:40
Нацгвардійці показали, як знищують росіян у районі Вовчанська (відео)
08:42
Синєгубов: під ранок ворог вдарив по області, вночі “прилетіло” в Харкові
08:27
РФ активізувалась на Харківському напрямку, атакувала 10 разів – Генштаб
11:20
Майже сотню військових та 61 одиницю озброєння втратила РФ на Харківщині

Ви читали новину: «Нові дані від Терехова: майже 8,5 тисяч будинків пошкоджені через обстріли РФ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 10:57;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оновленою статистикою, у Харкові вже пошкоджені близько 8,5 тисяч будинків, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".