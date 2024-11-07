Нові дані від Терехова: майже 8,5 тисяч будинків пошкоджені через обстріли РФ
За оновленою статистикою, у Харкові вже пошкоджені близько 8,5 тисяч будинків, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.
“Якщо взяти таку сумну статистику, то в Харкові понад 4800 будинків пошкоджено. Це я маю на увазі багатоповерхівки. Також пошкоджено і приватні будинки. Понад 3,5 тисячі приватних будинків пошкоджено, критична інфраструктура пошкоджена”, – зазначив міський голова.
Також він нагадав про останній “приліт” у місті. За словами мера, вперше із травня по Харкову вдарив “Шахед”.
“На щастя, він влучив у проїжджу частину. Але поряд був розташований житловий будинок, п’ятиповерхівка. І нам довелося все це усувати для того, щоб закрити контури. Погода прохолодна і важливо зберігати тепло в будинках харків’ян. Крім цього, завершуємо роботи з локалізації по тому «прильоту», який був – потрапляння КАБу було на Олексіївці. І дуже багато будинків постраждало, постраждав торгівельний центр”, – додав Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 10:57;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За оновленою статистикою, у Харкові вже пошкоджені близько 8,5 тисяч будинків, розповів в етері нацмарафону мер Ігор Терехов.".