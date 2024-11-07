Сегодня 7 ноября: какой праздник и день в истории

7 ноября 1857 родился известный историк и ректор Харьковского университета Дмитрий Багалей. В 1913-м в Северной Америке начался «Белый ураган». В 1917-м произошел вооруженный Октябрьский переворот в Петрограде. В 1928-м в Харькове открыли здание Госпрома. В 1941-м немецкая авиация потопила теплоход «Армения» возле Крыма.

Праздники и памятные даты 7 ноября

7 ноября в мире – Международный день борьбы с насилием и буллингом в учебных заведениях (первый четверг ноября); Международный день африканского писателя.

Также сегодня: Международный день проектного менеджера, День «Мужчины готовят ужин» и Международный день стаута (все три отмечают в первый четверг ноября), Международный день Мерло, Международный день инуитов, Международный день медицинского физика.

7 ноября в истории

7 ноября 1857 года родился историк Дмитрий Багалей. Подробнее.

7 ноября 1913 года в Северной Америке на Больших озерах начался шторм – самый сильный в истории этих водоемов. Он известен как «Белый ураган». Волны на озерах поднялись до 11 метров в высоту, порывы ветра достигали 140 км/ч.

Стихия уничтожила 19 кораблей, погибли более 250 человек. На дно пошли грузы весом около 68 тысяч тонн и стоимостью 1 млн долларов США. В нескольких крупных городах США выпало по полметра снега, что в сочетании с мощным ветром парализовало города на несколько дней.

В принципе, штормы на Больших озерах не редкость. Напротив – это традиционный сезонный процесс, даже имеющий свое местное название – «Ноябрьский шторм». Причина явления – в том, что вода пяти Больших озер удерживает тепло до конца года, из-за чего первые заморозки вокруг наступают позже, чем на более отдаленных от водоемов территориях. Поэтому осенью вблизи озер сталкиваются две массы воздуха: сухой и холодный из северной Канады и теплый и влажный – над озерами. Столкновение двух этих противоположных масс формирует шторм.

Особенностью той непогоды, которая вошла в историю как «Белый ураган» было то, что метеорологи не смогли предсказать интенсивность надвигающейся стихии. Поэтому заблаговременно меры безопасности не предприняли, что во многом и повлекло столь значительные жертвы, последствия и ущерб.

7 ноября 1917 года произошел большевистский вооруженный переворот в Петрограде. Власть в распадающейся бывшей Российской империи незаконным путем захватила группа экстремистов во главе с Владимиром Лениным (Ульяновым). Подробнее.

7 ноября 1928 года в Харькове официально открыли здание Госпрома. Подробнее.

7 ноября 1941 года немецкая авиация потопила теплоход «Армения» вблизи Крыма. Подробнее.

7 ноября 1944 года Франклин Рузвельт стал первым (и единственным) в истории США президентом, избранным на четвертый срок.

7 ноября 1990 года в Киеве в последний раз в советский период истории Украины пытались отметить годовщину «Октябрьской революции». Подробнее.

Церковный праздник 7 ноября

7 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников в Мелитине: Иерона и 32 воинов. Святой Иерон был воспитан в христианской вере. Его хотели взять в военный отряд, сформированный по поручению императоров Диоклетиана и Максимиана – для совершения гонений против христиан. Иерон отказался от этого. Он с 18 единомышленниками скрылся в пещере. Остальные воины отряда не смогли взять пещеру штурмом. Тогда один из соратников Иерона договорился с командиром отряда Лизием, чтобы тот снял осаду с пещеры, а сам уговорил Иерона не сопротивляться власти. Иерона вместе с другими новобранцами отправили в соседний город. Там Лизий предложил всем новобранцам принести жертву языческим богам. Иерон и за ним 32 воина отказались это сделать и заявили о своей вере в Христа. Тогда Лизий приказал избить всех, а Иерону отсечь руку. После жестокого избиения едва живых мучеников бросили в тюрьму, а утром обезглавили.

Народные приметы

Если утром туман, то будет оттепель.

Если листья до 7 ноября еще не опали, то зима будет суровой.

Если день солнечный, то весна будет ранней.

Если погода сухая, то зима будет с морозами и вьюгами.

Что нельзя делать 7 ноября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться и скандалить.