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Где на севере Харьковщины и под Купянском идут бои — информация Генштаба ВСУ

Происшествия 17:12   07.11.2024
Елена Нагорная
Где на севере Харьковщины и под Купянском идут бои — информация Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Дважды с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается, ситуация контролируемая. Также враг ударил авиабомбами по Цаповке, Казачьей Лопани и неуправляемыми авиаракетами — по Высокой Яруге.

На Купянском направлении защитники отражают вражеские штурмы неподалеку от Кругляковки и Лозовой. Бои продолжаются на двух локациях.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 ноября 2024 в 17:12;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дважды с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".