Где на севере Харьковщины и под Купянском идут бои — информация Генштаба ВСУ

Дважды с начала суток атаковали российские военные на севере Харьковщины и трижды — на Купянском направлении, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении оккупанты штурмовали позиции украинских подразделений в районе Волчанска. Один бой продолжается, ситуация контролируемая. Также враг ударил авиабомбами по Цаповке, Казачьей Лопани и неуправляемыми авиаракетами — по Высокой Яруге.

На Купянском направлении защитники отражают вражеские штурмы неподалеку от Кругляковки и Лозовой. Бои продолжаются на двух локациях.