Де на півночі Харківщини та під Куп’янськом йдуть бої – інформація Генштабу

Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Один бій триває, ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Цапівці, Козачій Лопані та некерованими авіаракетами – по Високій Ярузі.

На Куп’янському напрямку захисники відбивають ворожі штурми неподалік Кругляківки та Лозової. Бої тривають на двох локаціях.