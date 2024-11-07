Де на півночі Харківщини та під Куп’янськом йдуть бої – інформація Генштабу
Фото: Генштаб ЗСУ
Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Один бій триває, ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Цапівці, Козачій Лопані та некерованими авіаракетами – по Високій Ярузі.
На Куп’янському напрямку захисники відбивають ворожі штурми неподалік Кругляківки та Лозової. Бої тривають на двох локаціях.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 17:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".