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Де на півночі Харківщини та під Куп’янськом йдуть бої – інформація Генштабу

Події 17:12   07.11.2024
Олена Нагорна
Де на півночі Харківщини та під Куп’янськом йдуть бої – інформація Генштабу Фото: Генштаб ЗСУ

Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Харківському напрямку окупанти штурмували позиції українських підрозділів в районі Вовчанська. Один бій триває, ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Цапівці, Козачій Лопані та некерованими авіаракетами – по Високій Ярузі.

На Куп’янському напрямку захисники відбивають ворожі штурми неподалік Кругляківки та Лозової. Бої тривають на двох локаціях.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2024 в 17:12;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двічі від початку доби атакували російські військові на півночі Харківщини та тричі – на Куп’янському напрямку, інформує Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.".