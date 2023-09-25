Почему особенно опасно жечь листья и траву там, где побывали оккупанты

Сжигание опавших листьев, мусора и камыша строго запрещено в принципе, а на деоккупированных территориях может привести к детонации взрывоопасных предметов, отметил на брифинге представитель ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко.

Он напомнил, что самовольное сжигание листьев и сухостоя — вне закона.

«Сжигание растительных остатков строго запрещено. Административная ответственность за выжигание стерни, лугов, пастбищ и опавших листьев составляет от 3060 гривен. Это минимальная сумма штрафа. Максимально может последовать уголовная ответственность. Если пожар повлек значительный материальный ущерб, травмирование или гибель людей», — рассказал Василенко.

На деоккупированных территориях, подчеркнул спикер ГСЧС Харьковщины, огонь может вызвать детонацию взрывоопасных предметов, что угрожает людям, которые живут рядом. Также могут получить ранения спасатели, которые тушат эти пожары.

«Всегда в лесу, в поле, на территориях частных домовладений соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности и помните, что лишь одна искра может привести к масштабным пожарам», — призвал Василенко.