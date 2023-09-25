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Чому особливо небезпечно палити листя і траву там, де побували окупанти

Суспільство 21:46   25.09.2023
Олена Нагорна
Чому особливо небезпечно палити листя і траву там, де побували окупанти

Спалювання опалого листя, сміття та очерету суворо заборонено в принципі, а на деокупованих територіях може призвести до детонації вибухонебезпечних предметів, наголосив на брифінгу представник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

Він нагадав, що самовільне спалювання листя та сухостою – поза законом.

“Спалювання рослинних залишків суворо заборонено. Адміністративна відповідальність за випалювання стерні, луків, пасовищ та опалого листя складає від 3060 гривень. Це мінімальна сума штрафу. Максимально може послідувати кримінальна відповідальність. Якщо пожежа спричинила значні матеріальні збитки, травмування чи загибель людей”, – наголосив Василенко.

На деокупованих територіях, підкреслив речник ДСНС Харківщини, вогонь може спричинити детонацію вибухонебезпечних предметів, що загрожує людям, які живуть поруч. Також можуть отримати поранення рятувальники, які гасять ці пожежі.

“Завжди в лісі, в полі, на територіях приватних домоволодінь дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки і пам’ятайте, що лише одна іскра може призвести до масштабних пожеж”, – закликав Василенко.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 21:46;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Спалювання опалого листя, сміття та очерету суворо заборонено в принципі, а на деокупованих територіях може призвести до детонації вибухонебезпечних предметів, наголосив на брифінгу представник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.".