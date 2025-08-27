«Никто бы не занимался» — Деменко об участии Терехова в истории учителя и ТЦК

Все школьные учителя-мужчины, которые работают с нагрузкой 0,75 ставки и больше, имеют право на отсрочку от мобилизации. В Харькове у всех нагрузка не менее ставки, поделилась в интервью МГ «Объектив» директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко.

При этом она отметила: «наплыва» мужчин, желающих работать в школах, не наблюдают.

«Для того, чтобы был наплыв, нужно, во-первых, чтобы были вакансии. И, во-вторых, чтобы были сами мужчины, имеющие педагогическое образование. Мы буквально на прошлой неделе анализировали ситуацию с бронированием. Мужчин в детских садах почти нет, воспитатели все девушки. Там если кто и работает, то это дворник, сторож, а они уже не военного возраста. А в школах есть мужчины, которые работают, которые хорошо работают. Все мужчины, которые работают в школах и имеют нагрузку не менее 0,75 ставки, они подлежат, это называется не бронирование, это называется отсрочка. Потому что бронирование — это другое. Предприятия критической инфраструктуры имеют бронирование, а учителя имеют отсрочку. Потому что, например, а вдруг у тебя была ставка, а потом у тебя полставки, полставки — это уже мобилизация. Но у нас нет учителей, которые имеют 0,75. Есть ставка, есть и полторы ставки, у тех же учителей физкультуры. И историки, все имеют. Но, к сожалению, не имеют отсрочки учителя внешкольных учреждений», — рассказала Деменко.

<br />

Она сама подчеркивает: тренер спортивной школы — тоже педагог, как и руководитель кружка в Центре детского творчества. Однако на данный момент для таких специалистов государство отсрочку от мобилизации не предусмотрело.

«Мы подаем документы через областную военную администрацию. Уже несколько учебных заведений нам удалось пробить. Как подлежащие отсрочке», — уточнила она.

Директор департамента образования Харьковского горсовета также прокомментировала скандальную историю с избиением харьковского учителя Юрия Федяя сотрудником ТЦК.

«Мне очень приятно, что первым, кто откликнулся на эту проблему, был Игорь Терехов, Харьковский городской голова. Поэтому мы с учителем, он учитель истории одной из школ Салтовского района, хороший учитель. Игорь Александрович пригласил его к себе, лично с ним пообщался. Именно городской голова обратился в правоохранительные органы с требованием объективного расследования данного вопроса. Поверьте, если бы городской голова этого не сделал, то никто бы этим вопросом не занимался, — считает Ольга Деменко. — Ну побили и побили, сколько их было насильно затолкнуто в бусы. И дальше уже, извините, ребята уже будут думать, прежде чем поднимать руку на харьковчан. Даже дело не в том, учитель он или кто-то другой. Каждый человек имеет право на защиту».