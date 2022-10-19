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«Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині

Суспільство 15:07   19.10.2022
Оксана Якушко
«Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині

Газопостачання з’явилося у Красноградському районі.

Протягом двох днів фахівці АТ «Харківгаз» підключили газ до 15 тисяч будинків Красноградського району, які у вихідні залишились без енергоносія, повідомила прес-служба установи.

Подання газу відновлено у домоволодіння та комунально-побутові об’єкти.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 15:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині".