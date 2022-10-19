«Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині
Газопостачання з’явилося у Красноградському районі.
Протягом двох днів фахівці АТ «Харківгаз» підключили газ до 15 тисяч будинків Красноградського району, які у вихідні залишились без енергоносія, повідомила прес-служба установи.
Подання газу відновлено у домоволодіння та комунально-побутові об’єкти.
Читайте також: В Ізюмі та на Куп’янщині: «Харківгаз» відновив подачу газу до 8 тисяч будинківКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газ, газоснабжение, красноград, харьковгаз; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: ««Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Жовтня 2022 в 15:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Харківгаз» відновив газопостачання у 15 тисяч будинків на Харківщині".