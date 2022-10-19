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«Харьковгаз» возобновил газоснабжение в 15 тысяч домов Харьковской области

Общество 15:07   19.10.2022
Оксана Якушко
«Харьковгаз» возобновил газоснабжение в 15 тысяч домов Харьковской области

Газоснабжение появилось в Красноградском районе.

В течение двух дней специалисты АО «Харьковгаз» подключили газ в 15 тысяч домов Красноградского района, которые в выходные остались без энергоносителя, сообщила пресс-служба учреждения.

Подача газа возобновлена в домовладение и коммунально-бытовые объекты.

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Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковгаз» возобновил газоснабжение в 15 тысяч домов Харьковской области".