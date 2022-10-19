«Харьковгаз» возобновил газоснабжение в 15 тысяч домов Харьковской области
Газоснабжение появилось в Красноградском районе.
В течение двух дней специалисты АО «Харьковгаз» подключили газ в 15 тысяч домов Красноградского района, которые в выходные остались без энергоносителя, сообщила пресс-служба учреждения.
Подача газа возобновлена в домовладение и коммунально-бытовые объекты.
Читайте также: В Изюме и на Купянщине: «Харьковгаз» возобновил подачу газа в 8 тысяч домовКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газ, газоснабжение, красноград, харьковгаз; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 19 октября 2022 в 15:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Харьковгаз» возобновил газоснабжение в 15 тысяч домов Харьковской области".