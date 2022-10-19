«Харьковгаз» возобновил газоснабжение в 15 тысяч домов Харьковской области

Газоснабжение появилось в Красноградском районе.

В течение двух дней специалисты АО «Харьковгаз» подключили газ в 15 тысяч домов Красноградского района, которые в выходные остались без энергоносителя, сообщила пресс-служба учреждения.

Подача газа возобновлена в домовладение и коммунально-бытовые объекты.