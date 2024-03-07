РФ передали карты газовых сетей Харьковщины бывшие чиновники Харьковгаза
СБУ задержали двух бывших сотрудников компании «Харьковгаз», которые помогали оккупантам из РФ уничтожать газовые сети в области, а также воровать голубое топливо.
Чиновники одного из филиалов Харьковгаза после начала российского вторжения сразу же пришли «на помощь» оккупантам.
«Одного из фигурантов назначили руководителем оккупационной «газовой службы», а его сообщника – «главным инженером» псевдоучреждения. Сразу после назначения они передали рашистам карты газовых сетей области», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Карты, «слитые» газовиками оккупантам пригодились при подготовке массированных обстрелов инфраструктуры Харьковской области. А также информацию бывших чиновников использовали при обустройстве минных полей и инженерных заграждений.
«Кроме того, фигуранты занимались отбором «голубого топлива» из украинской газотранспортной системы для нужд захватчиков. Для этого злоумышленники возобновили работу газораспределительной станции в захваченном к тому времени Чугуевском районе», — отметил Абдула.
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Газом из украинской системы обогревали места базирования российских захватчиков.
Со своими «новыми работодателями» во время их отступления газовики не сбежали. Попытались «залечь на дно». Вначале прятались в Волчанске, а потом сняли квартиру в Харькове. Но их нашли и тут. Сотрудники СБУ уже задержали предателей. Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Бывшие сотрудники «Харьковгоргаза» сейчас в СИЗО. Им грозит 12 лет провести за решеткой.
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2024 в 12:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержали двух бывших сотрудников компании «Харьковгаз», которые помогали оккупантам из РФ уничтожать газовые сети в области, а также воровать голубое топливо".