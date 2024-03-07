РФ передали карты газовых сетей Харьковщины бывшие чиновники Харьковгаза

СБУ задержали двух бывших сотрудников компании «Харьковгаз», которые помогали оккупантам из РФ уничтожать газовые сети в области, а также воровать голубое топливо.

Чиновники одного из филиалов Харьковгаза после начала российского вторжения сразу же пришли «на помощь» оккупантам.

«Одного из фигурантов назначили руководителем оккупационной «газовой службы», а его сообщника – «главным инженером» псевдоучреждения. Сразу после назначения они передали рашистам карты газовых сетей области», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Карты, «слитые» газовиками оккупантам пригодились при подготовке массированных обстрелов инфраструктуры Харьковской области. А также информацию бывших чиновников использовали при обустройстве минных полей и инженерных заграждений.

«Кроме того, фигуранты занимались отбором «голубого топлива» из украинской газотранспортной системы для нужд захватчиков. Для этого злоумышленники возобновили работу газораспределительной станции в захваченном к тому времени Чугуевском районе», — отметил Абдула.

Газом из украинской системы обогревали места базирования российских захватчиков.

Со своими «новыми работодателями» во время их отступления газовики не сбежали. Попытались «залечь на дно». Вначале прятались в Волчанске, а потом сняли квартиру в Харькове. Но их нашли и тут. Сотрудники СБУ уже задержали предателей. Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Бывшие сотрудники «Харьковгоргаза» сейчас в СИЗО. Им грозит 12 лет провести за решеткой.