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В новом году газ вернули в 400 домов деоккупированной Харьковщины

Происшествия 11:14   09.01.2023
Елена Нагорная
В новом году газ вернули в 400 домов деоккупированной Харьковщины Фото: АО «Харьковгаз»

В течение недели специалисты восстановили газоснабжение для почти 400 семей Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.

Как сообщили на странице АО «Харьковгаз» в Facebook, «голубое топливо», в частности, вернули в село Малые Проходы Харьковского района.

Также отремонтированы газопроводы, ведущие в 60 домов купянчан, отстроены коммуникации в домовладения семи сел Балаклейской громады и четырех населенных пунктов Чугуевщины.


Фото: АО «Харьковгаз»

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели специалисты восстановили газоснабжение для почти 400 семей Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.".