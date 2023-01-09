В новом году газ вернули в 400 домов деоккупированной Харьковщины
Фото: АО «Харьковгаз»
В течение недели специалисты восстановили газоснабжение для почти 400 семей Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.
Как сообщили на странице АО «Харьковгаз» в Facebook, «голубое топливо», в частности, вернули в село Малые Проходы Харьковского района.
Также отремонтированы газопроводы, ведущие в 60 домов купянчан, отстроены коммуникации в домовладения семи сел Балаклейской громады и четырех населенных пунктов Чугуевщины.
Фото: АО «Харьковгаз»
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- • Дата публикации материала: 9 января 2023 в 11:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение недели специалисты восстановили газоснабжение для почти 400 семей Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов области.".