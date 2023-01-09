У новому році газ повернули у 400 будинків деокупованої Харківщини

Протягом тижня фахівці відновили газопостачання для майже 400 сімей Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Як повідомили на сторінці АТ “Харківгаз” у Facebook, “блакитне паливо”, зокрема, повернули до села Малі Проходи Харківського району.

Також відремонтовано газопроводи, що ведуть до 60 будинків куп’янчан, відбудовано комунікації до домоволодінь семи сіл Балаклійської громади та чотирьох населених пунктів Чугуївщини.



Фото: АТ “Харківгаз”