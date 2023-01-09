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У новому році газ повернули у 400 будинків деокупованої Харківщини

Події 11:14   09.01.2023
Олена Нагорна
У новому році газ повернули у 400 будинків деокупованої Харківщини

Протягом тижня фахівці відновили газопостачання для майже 400 сімей Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.

Як повідомили на сторінці АТ “Харківгаз” у Facebook, “блакитне паливо”, зокрема, повернули до села Малі Проходи Харківського району.

Також відремонтовано газопроводи, що ведуть до 60 будинків куп’янчан, відбудовано комунікації до домоволодінь семи сіл Балаклійської громади та чотирьох населених пунктів Чугуївщини.


Фото: АТ “Харківгаз”

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Січня 2023 в 11:14;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом тижня фахівці відновили газопостачання для майже 400 сімей Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів області.".