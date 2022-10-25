В Купянск возвращают газ: с «голубым топливом» уже — 1,5 тысячи домов
В деоккупированном городе Купянск Харьковской области начали подключать газ. Только за один день специалисты вернули «голубое топливо» в 1,5 тысячи домов.
Как пишет АО «Харьковгаз», пуск газа в дома начали после ремонтов перебитых газопроводов и несмотря на системные обстрелы города российскими военными.
«Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в частный и многоквартирный сектор города», — отмечают в компании.
Сообщается, что 24 октября природный газ получили почти 2,3 тысячи домовладений в освобожденных громадах Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.
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- • Дата публикации материала: 25 октября 2022 в 18:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном городе Купянск Харьковской области начали подключать газ. Только за один день специалисты вернули «голубое топливо» в 1,5 тысячи домов.".