В Купянск возвращают газ: с «голубым топливом» уже — 1,5 тысячи домов

В деоккупированном городе Купянск Харьковской области начали подключать газ. Только за один день специалисты вернули «голубое топливо» в 1,5 тысячи домов.

Как пишет АО «Харьковгаз», пуск газа в дома начали после ремонтов перебитых газопроводов и несмотря на системные обстрелы города российскими военными.

«Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в частный и многоквартирный сектор города», — отмечают в компании.

Сообщается, что 24 октября природный газ получили почти 2,3 тысячи домовладений в освобожденных громадах Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.