Синегубов: до зимы газ в Волчанске не восстановят, людям предложат эвакуацию

Магистральный газопровод, обеспечивающий «голубым топливом» жителей города Волчанск Харьковской области и 23 октября поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ, восстановить до зимы не удастся.

Об этом глава ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона.

«Восстановить его, наверное, до зимы не удастся, поскольку этот магистральный газопровод шел транзитом через территорию РФ. Поэтому будем комбинировать эвакуацию с тем, чтобы в населенных пунктах громады обеспечить людей дровами и другими альтернативными способами отопления частного сектора», — рассказал глава ОВА.

Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей.