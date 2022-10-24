Синегубов: до зимы газ в Волчанске не восстановят, людям предложат эвакуацию
Магистральный газопровод, обеспечивающий «голубым топливом» жителей города Волчанск Харьковской области и 23 октября поврежденный вследствие боевых действий на территории РФ, восстановить до зимы не удастся.
Об этом глава ОВА Олег Синегубов сообщил в эфире национального телемарафона.
«Восстановить его, наверное, до зимы не удастся, поскольку этот магистральный газопровод шел транзитом через территорию РФ. Поэтому будем комбинировать эвакуацию с тем, чтобы в населенных пунктах громады обеспечить людей дровами и другими альтернативными способами отопления частного сектора», — рассказал глава ОВА.
Напомним, что 23 октября в Волчанске остались без газа около 8 тысяч жителей.
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 23:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синегубов: до зимы газ в Волчанске не восстановят, людям предложат эвакуацию".