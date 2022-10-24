Синєгубов: до зими газ у Вовчанську не відновлять, можлива часткова евакуація
Магістральний газопровід, що забезпечує “блакитним паливом” мешканців міста Вовчанськ Харківської області і що 23 жовтня був пошкоджений на території РФ, відновити до зими не вдастся.
Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері національного телемарафону.
“Відновити його, напевно, до зими не вдастся, оскільки цей магістральний газопровід йшов транзитом через територію РФ. Тому будемо комбінувати евакуацію з тим, щоб у населених пунктах громади забезпечити людей дровами та іншими альтернативними способами опалення приватного сектору”, – розповів голова ОВА.
Нагадаємо, що 23 жовтня у Вовчанську залишилося без газу близько 8 тисяч жителів.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 23:00;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синєгубов: до зими газ у Вовчанську не відновлять, можлива часткова евакуація".