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Синєгубов: до зими газ у Вовчанську не відновлять, можлива часткова евакуація

Події 23:00   24.10.2022
Олена Нагорна
Синєгубов: до зими газ у Вовчанську не відновлять, можлива часткова евакуація

Магістральний газопровід, що забезпечує “блакитним паливом” мешканців міста Вовчанськ Харківської області і що 23 жовтня був пошкоджений на території РФ, відновити до зими не вдастся. 

Про це голова ОВА Олег Синєгубов повідомив в етері національного телемарафону.

“Відновити його, напевно, до зими не вдастся, оскільки цей магістральний газопровід йшов транзитом через територію РФ. Тому будемо комбінувати евакуацію з тим, щоб у населених пунктах громади забезпечити людей дровами та іншими альтернативними способами опалення приватного сектору”, – розповів голова ОВА.

Нагадаємо, що 23 жовтня у Вовчанську залишилося без газу близько 8 тисяч жителів.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 23:00;

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