На Харківщині перебили газопровід, що йде з РФ у Вовчанськ
Внаслідок бойових дій у місті Вовчанськ 23 жовтня без газу залишилося близько восьми тисяч людей, повідомляє “Суспільне” з посиланням на інформацію ХОВА.
“Внаслідок бойових дій пошкоджено магістральний газопровід, від якого підключено газорозподільну систему Вовчанська. Газопровід було пошкоджено на території РФ”, – повідомили журналістам у Харківській ОВА.
За інформацією прессекретарки голови ХОВА Олени Шаповал, без газу залишилося близько восьми тисяч жителів Вовчанська.
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Зазначимо, що проблема забезпечення Вовчанська газом із території РФ – не нова. Її регулярно піднімали в мирний час. Навіть обговорювали на засіданнях обласних комісій з техногенно-екологічної безпеки, зверталися до державних КТЕБів та керівництва “Нафтогазу”. Той факт, що українське місто не може залежати від руки, що повертає вентиль на території РФ, був очевидним. Проте на будівництво нового газопроводу – для приєднання Вовчанська до української ГТС – постійно не було коштів. Тим не менш, завдяки такій довготривалій історії “газових поневірянь” за час, що минув, у Вовчанську обладнали чималу кількість котелень на альтернативному паливі, а також посилили електромережі (що, втім, за нинішньої енергокризи може не стати в нагоді).
Використано ілюстративне фото.Категорії: Події, Харків; Теги: вовчанськ, газ, обстріл; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Жовтня 2022 в 19:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині перебили газопровід, що йде з РФ у Вовчанськ".