На Харьковщине перебили газопровод, идущий из РФ в Волчанск

В результате боевых действий в городе Волчанск 23 октяюбря без газа осталось около восьми тысяч человек, сообщает «Суспільне» со ссылкой на информацию ХОВА.

«В результате боевых действий поврежден магистральный газопровод, от которого подключена газораспределительная система Волчанска. Газопровод был поврежден на территории РФ», — сообщили журналистам в Харьковской ОВА.

По информации пресс-сектетаря главы ХОВА Елены Шаповал, без газа остались около восьми тысяч жителей Волчанска.

Отметим, что проблема обеспечения Волчанска газом с территории РФ — не новая. Ее регулярно поднимали в мирное время. Даже обсуждали на заседаниях областных комиссий по техногенно-экологической безопасности, обращались к государственным КТЭБам и руководству «Нефтегаза». Тот факт, что украинский город не может зависеть от руки, поворачивающей вентиль на территории РФ, было очевидно. Однако на строительство нового газопровода — для подсоединения Волчанска к украинской ГТС — постоянно не находилось средств. Тем не менее, благодаря такой долгоиграющей истории «газовых лишений» за минувшее время в Волчанске оборудовали немалое количество котельных на альтернативном топливе, а также усилили электросети (что, впрочем, при нынешнем энергокризисе может не пригодится).

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