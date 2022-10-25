У Куп’янськ повертають газ: із “блакитним паливом” уже – 1,5 тисячі будинків
У деокупованому місті Куп’янськ Харківської області почали підключати газ. Лише за один день фахівці повернули “блакитне паливо” до 1,5 тисяч будинків.
Як пише АТ “Харківгаз”, пуск газу до будинків розпочали після ремонтів перебитих газопроводів і попри системні обстріли міста російськими військовими.
“Продовжуються роботи з відновлення газопостачання у приватний та багатоквартирний сектор міста”, – зазначають у компанії.
Повідомляється, що 24 жовтня природний газ отримали майже 2,3 тисячі домоволодінь у звільнених громадах Ізюмського, Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів області.
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Ви читали новину: «У Куп’янськ повертають газ: із “блакитним паливом” уже – 1,5 тисячі будинків»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2022 в 18:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У деокупованому місті Куп’янськ Харківської області почали підключати газ. Лише за один день фахівці повернули “блакитне паливо” до 1,5 тисяч будинків.".