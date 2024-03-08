«Серийному министру» из РФ, работавшему на Харьковщине, сообщили о подозрении

СБУ идентифицировала очередного руководителя-неудачника, прибывшего из РФ на Харьковщину в период временной оккупации.

«Министром здравоохранения» во время оккупации Харьковщины захватчики назначили акушера-гинеколога, гражданина РФ Тамерлана Гогичаева. 57-летний гинеколог — «серийный министр» прежде уже отметился на аналогичной должности в Северной Осетии.

«По данным следствия, после назначения на должность злоумышленник сразу приступил к выполнению указаний кремля о распространении оккупационной власти на захваченной территории, занимался перенастройкой сферы здравоохранения под российское законодательство и внедрял осетинскую практику лечения болезней», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Трудился» чиновник в Купянске, когда тот был оккупирован россиянами. А перед деоккупацией, по информации Харьковской областной прокуратуры, «министр» вернулся в РФ и помогал местным пропагандистам своими комментариями.

«В одном из репортажей он обвиняет украинскую армию в убийствах своих граждан при их попытке уехать в РФ, говоря следующее: «Очень много было, и это уже сообщали другие средства массовой информации о том, что достаточное количество беженцев были убиты при попытке пересечь, допустим, в сторону российской федерации. Мы говорим сейчас конкретно за ЛНР. Те пострадавшие и дети, и взрослые, которые выжили, им уделяется особое внимание, как со стороны наших коллег Луганской народной республики – уже как субъекта российской федерации», — зацитировала сочинения Гогичаева пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным СБУ, в многочисленных комментариях, которые он раздал в РФ, «министр» распространял фейки, восхвалял захватчиков и оправдывал российскую агрессию против Украины.

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«Инициированная Службой безопасности экспертиза речи подтвердила противоправный характер высказываний российского функционера Гогичаева. На основании собранных улик следователи СБУ заочно сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (распространение материалов, в которых содержатся оправдывание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, оправдание оккупации части территории Украины, глорификация представителей вооруженных формирований РФ, совершенное повторно)», — сообщил Абдула.

Сейчас следствие принимает меры, чтобы привлечь «министра» к ответственности.