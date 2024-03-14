“Здавав” росіянам ППО та гелікоптери ЗСУ на Харківщині: спіймали зрадника

На Харківщині викрили та затримали чергового інформатора росіян. 46-річний мешканець Близнюків Лозівського району шукав місця дислокації українських гелікоптерів та систем ППО.

“Підозрюваний вишукував у Лозівському районі місця знаходження українських вертольотів та передав ці дані російському куратору. Чоловік їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО у місті. Цю інформацію він також передав ворогу, відправивши зображення карти місцевості з позначкою, де розташована протиповітряна оборона. Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій, який був необхідний для підриву залізничних колій з метою порушення логістики постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Харківщині“, – перерахувала “трудові подвиги” зрадника пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У СБУ уточнили: інструкцію щодо виготовлення вибухового пристрою в “домашніх” умовах зраднику передала військова розвідка РФ.

“У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку. Однак агресору це не вдалося. Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника“, – повідомила пресслужба СБУ.

Прокурори зазначили: із російським куратором безробітний мешканець Харківщини спілкувався через телеграм. І виконував “завдання”, що надходили. Нині зрадник у СІЗО. Йому повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ.