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“Здавав” росіянам ППО та гелікоптери ЗСУ на Харківщині: спіймали зрадника

Події 10:07   14.03.2024
Оксана Горун
“Здавав” росіянам ППО та гелікоптери ЗСУ на Харківщині: спіймали зрадника

На Харківщині викрили та затримали чергового інформатора росіян. 46-річний мешканець Близнюків Лозівського району шукав місця дислокації українських гелікоптерів та систем ППО.

“Підозрюваний вишукував у Лозівському районі місця знаходження українських вертольотів та передав ці дані російському куратору. Чоловік їздив і до Харкова, щоб знайти системи ППО у місті. Цю інформацію він також передав ворогу, відправивши зображення карти місцевості з позначкою, де розташована протиповітряна оборона. Також підозрюваний в домашніх умовах планував розробити саморобний вибуховий пристрій, який був необхідний для підриву залізничних колій з метою порушення логістики постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Харківщині“, – перерахувала “трудові подвиги” зрадника пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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У СБУ уточнили: інструкцію щодо виготовлення вибухового пристрою в “домашніх” умовах зраднику передала військова розвідка РФ.

У разі здійснення диверсій окупанти сподівались порушити логістику постачання пального та боєприпасів для Сил оборони на Лиманському напрямку. Однак агресору це не вдалося. Служба безпеки завчасно викрила ворожого поплічника“, – повідомила пресслужба СБУ.

Прокурори зазначили: із російським куратором безробітний мешканець Харківщини спілкувався через телеграм. І виконував “завдання”, що надходили. Нині зрадник у СІЗО. Йому повідомили про підозру в поширенні інформації про переміщення, рух, розташування ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Березня 2024 в 10:07;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині викрили та затримали чергового інформатора росіян. 46-річний мешканець Близнюків Лозівського району шукав місця дислокації українських гелікоптерів та систем ППО".